شؤون فلسطينية

حماس: ندين فتح الشرطة الألمانية تحقيقًا ضد الرئيس عباس

حماس: ندين فتح الشرطة الألمانية تحقيقًا ضد الرئيس عباس
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
عبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، عن رفض الحركة وإدانتها إعلان الشرطة الألمانية فتح تحقيق بحق الرئيس محمود عباس على خلفية تصريحاته المتعلقة بجرائم الاحتلال ‏ضد شعبنا.

وقال بدران: "مرة أخرى تثبت القوى الدولية انحيازها للاحتلال الصهيوني وتنكرها للحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني ولمعاناته الممتدة لأكثر من سبعة عقود، والتي بدأت باقتلاع شعبنا من أرضه، وتهجيره عنها قسراً ليعيش في المنافي، إضافة إلى عشرات المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال وغيرهم، واعتقال وأسر وإصابة مئات الآلاف من أبناء شعبنا".

وتابع: "مهما حاولت هذه القوى تشويه الحقيقة وصم آذانها عما لحق بشعبنا والكيل بمكيالين فإنها لن تفلح في طمس الرواية الفلسطينية مهما طال الزمن، ومهما كانت الأساليب والإجراءات، فشعبنا لا ينسى ولا يغفر أمام ما يتعرض له من ظلم، وستستمر مقاومته بلا كلل حتى التحرير والعودة".

وأكمل بدران: "لقد آن الأوان أمام كل ما يجري من استهداف لشعبنا وقضيته التقدم عملياً وإلى الأمام في إنجاز وحدة وطنية فلسطينية حقيقية تقوم على الشراكة الكاملة في إطار قيادة وطنية جامعة، ووفق برنامج وطني كفاحي يعتمد المقاومة الشاملة في مواجهة الاحتلال".

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