واشنطن ترفض مزاعم تقديم تنازلات لإيران

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، رفضها أي مزاعم تروّج لتقديم واشنطن تنازلات لإيران في إطار مباحثات العودة الكاملة للاتفاق النووي.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، لم تتم تسميته، إن "التقارير التي تفيد بأن واشنطن قبلت أو تدرس تقديم تنازلات لإيران خاطئة بشكل قاطع"، حسبما نقلت قناة (الحرة).وأضاف أن واشنطن مستعدة للالتزام والتقيد بواجباتها بموجب اتفاق عام 2015 "إذا كانت إيران مستعدة لفعل الشيء نفسه".وكان الاتحاد الأوروبي، منسق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه قبل أربعة أعوام، قدم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيا"، داعيا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف عام.ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة وخمسة دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.وفي مايو/ أيار 2018، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران، بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.