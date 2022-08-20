شؤون فلسطينية

ثلاثة شهداء ومقتل وإصابة 12 إسرائيلياً في 77 نقطة مواجهة خلال الأسبوع الماضي

ثلاثة شهداء ومقتل وإصابة 12 إسرائيلياً في 77 نقطة مواجهة خلال الأسبوع الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت الضفة الغربية أسبوعاً تميز بتصاعد عمليات إطلاق النار والمواجهات مع قوات الاحتلال، استشهد خلالها ثلاثة مواطنين وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين.

 وخلال أيام الأسبوع استشهد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال، فيما قتل جندي وأصيب 11 مستوطناً وجندياً، ورصدت 77 نقطة مواجهة، و20 عملية إطلاق نار، و22 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

  ففي يوم أمس الجمعة استشهد المواطن صلاح توفيق صوافطة (58 عاما) برصاص الاحتلال في مدينة طوباس. كما أحصيت 10 نقاط مواجهة في طوباس ونابلس ورام الله وقلقيلية والخليل وجنين والقدس المحتلة. 

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار في مدينة طوباس وبلدة طمون، بينما استهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بزجاجات حارقة في المنطقتين.

 ويوم الخميس أحصيت 15 نقطة مواجهة في رام الله والقدس وبيت لحم وقلقيلية وجنين والخليل ونابلس. ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في يعبد، وبيت فوريك، ومدينة رام الله.

 كما ألقى الشباب الثائر عبوة متفجرة صوب حاجز الجلمة، وزجاجات حارقة صوب أهداف للاحتلال في دير نظام، ومستوطنة "بيتار عيليت"، ومدينة رام الله، ومدينة قلقيلية، وكفل حارث، ومستوطنة "مابو دوتان".

 واستشهد يوم الأربعاء الشاب وسيم ناصر خليفة (19 عامًا) برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في محيط قبر يوسف شرق نابلس.

  واندلعت مواجهات في 7 نقاط شملت نابلس وطولكرم وجنين ورام الله تخللها القاء حجارة وعبوات متفجرة في محيط قبر يوسف. 

 ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال على حاجز الجلمة، ومحيط قبر يوسف، ومخيم بلاطة.  وأصيب جندي إسرائيلي برصاص زميله في نابلس حسب ادعاء الاحتلال، فيما أصيبت مستوطنة جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "مافو دوتان" قرب جنين.

 وأحصيت يوم الثلاثاء ثمانية نقاط مواجهة في بيت لحم ورام الله ونابلس وجنين والقدس.

 ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت حاجز الجلمة، فيما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة.

 وفي يوم الاثنين استشهد الشاب محمد إبراهيم شحام برصاص جيش الاحتلال في كفر عقب. وأحصيت 13 نقطة مواجهة في جنين والقدس ونابلس وطولكرم.

 ونفذ مقاومون أربع عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في منطقة عرب السويطات وبلدة عرابة وقباطية في جنين، وبوابة شويكة في طولكرم.

 وألقى الشباب عبوات متفجرة على قوات الاحتلال في قباطية، وسيلة الظهر، وزجاجات حارقة في قباطية، ومستوطنة يتسهار، وكفر عقب، ومدينة طولكرم.

 وقتل جندي إسرائيلي في طولكرم بالرصاص في ما قيل أنه ناتج عن نيران صديقة بعد الاشتباه بأنه فلسطيني.

  ويوم الأحد أحصيت 10 نقاط مواجهة في الخليل ونابلس والقدس وبيت لحم.  ونفذ الشاب أمير صيداوي عملية إطلاق نار قرب حائط البراق أدت لإصابة تسعة مستوطنين بالرصاص.

  وألقى مقاومون عبوات متفجرة صوب حاجز جبارة في طولكرم، حاجز المربعة (تل) في نابلس.

 واستهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية في راس العامود بالقدس المحتلة، وزجاجات حارقة في بلدة حوسان قضاء بيت لحم. 

 وفي يوم السبت الماضي أحصيت 14 نقطة مواجهة في القدس ورام الله والخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس وطولكرم.

 ونفذ مقاومون ستة عمليات إطلاق النار استدفت الاحتلال في بيت فجار، والموقع العسكري قرب مسجد بلال بن رباح، وحاجز بيتونيا، وحاجز بيت فوريك، وفتحة فرعون، ومستوطنة "مجدال عوز". 

 وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب مستوطنة "مجدال عوز"، ومفرقعات نارية في راس العامود.    

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