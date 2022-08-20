قيادي بـ (الجهاد): تصريح أبو مازن جزٌء من الرواية الوطنية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأدان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش، بشدة قيام الشرطة الألمانية بفتح تحقيق على خلفية تصريحات الرئيس أبو مازن التي تحدث فيها عن المحارق والمجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني منذ العام 1948.وقال البطش في تصريح له اليوم السبت: إن "موقف الشرطة الألمانية يمثل أحد أوجه ازدواجية المعايير والنفاق والانحياز للاحتلال والتنكر لمعاناة الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن نتائج الحرب العالمية الثاني في ظل غياب العدالة الدولية ".وتابع: "تصريح الأخ أبو مازن هو جزء من الرواية الوطنية الفلسطينية التي يدافع عنها شعبنا في وجه العالم بأسره لكشف جرائم الاحتلال"، رافضين بذلك أي "مجاملة ألمانية أو انحياز للاحتلال أو تسوية سياسية معه من قبل هذه الدولة أو تلك على حساب آلام الشعب الفلسطيني ومعاناته وعذاباته اليومية بسبب الإرهاب الإسرائيلي الذي فاق في شكله وآثاره كل الأحداث الأخرى".