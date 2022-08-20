بلدية غزة تُصدر تنويهًا للمواطنين بشأن جمع النفايات من الأحياء

أصدرت بلدية غزة، اليوم السبت، تنويهًا "هامًا" للمواطنين بشأن جمع النفايات المنزلية من الأحياء بالقطاع، وتحديد أيام ووقت جمعها.





ودعت البلدية، المواطنين لضرورة إخراج النفايات مبكراً وقبل الساعة السابعة صباحاً في هذه الأيام حتى يتسنى لصناع الجمال من جمع وترحيل النفايات في ذات اليوم.



وختمت: "وسيتم تخصيص الأيام الأخرى (الجمعة والاثنين والأربعاء) لتنظيف الأسواق والمناطق التجارية فقط ضمن خطة تحسين الجمع الأولى للنفايات".





وقالت: "تلفت بلدية غزة عنايتكم أنها ستقوم ابتداءً من اليوم السبت بجمع النفايات المنزلية من كافة أحياء ومناطق المدينة في أيام السبت، والأحد، والثلاثاء، والخميس".