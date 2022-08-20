مسلحون يسيطرون على فندق بالعاصمة الصومالية



وقال شهود إن "انفجارا ثانيا وقع خارج الفندق بعد بضع دقائق من الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف عمّال الإغاثة وعناصر القوات الأمنية والمدنيين الذين هرعوا إلى المكان على أثر الانفجار الأول".



وقال شاهد عيان إن "المنطقة مطوّقة حاليا وهناك تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين".



وتبنّت "الهجوم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تخوض منذ أكثر من عشر سنوات تمردا داميا ضد الحكومة الصومالية الضعيفة".



وأعلنت الحركة في بيان مقتضب نشرته على موقع موال لها أن "مجموعة من المهاجمين الشباب اقتحموا فندق حياة في مقديشو وهم يطلقون النار بداخله".



وكانت حركة الشباب أعلنت "مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في السابق، ففي أغسطس 2020، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم على فندق آخر في مقديشو سقط فيه ما لا يقل عن 16 قتيلا".



رام الله - دنيا الوطنجرى اشتباك مسلّح عنيف بين قوات الأمن ومسلّحين بعدما سيطروا على فندق حياة بالعاصمة الصومالية، ولا يزالون متحصّنين داخل المبنى، وفق ما أفاد المسؤول الأمني عبد القادر حسن.وقال المسؤول الأمني عبد القادر حسن، اليوم السبت، "سُمع دوى انفجار ضخم قبل بضع دقائق من اقتحام المسلّحين الفندق".وتابع حسن: "لا تفاصيل لدينا حتى الآن لكن هناك ضحايا، والقوات الأمنية تخوض حاليا اشتباكا مع العدو المتحصّن في المبنى"، حسب ما ذكر موقع سكاي (نيوز العربية).