دولي

رئيسة وزراء فنلندا تخضع لفحص المخدرات

رئيسة وزراء فنلندا تخضع لفحص المخدرات
رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أمس الجمعة، أنها أجرت اختبارًا للمخدرات في أعقاب انتشار مقطع مصور صاخب لها وهي تلهو وترقص مع أصدقائها.

وبحسب وكالة (الأناضول)، قالت مارين، في مؤتمر صحفي، إنها أجرت اليوم اختبارًا للمخدرات وستظهر النتائج في غضون أسبوع.

وأكدت أنها "لم تتعاط المخدرات قط" في حياتها، مشيرة إلى أن عملها لم يتأثر بتلك الليلة، مضيفةً أنها كانت ستغادر الحفل لو استدعى العمل ذلك.

وانتشرت مقاطع مصورة لحفل مارين مع فنانين ومؤثرين فنلنديين على منصات التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، وسرعان ما نشرتها العديد من وسائل الإعلام في فنلندا وخارجها.

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