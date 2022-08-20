رابط فحص المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة عن دورة اغسطس



هذا وتقدم دولة قطر مساعدات نقدية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.



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هذا وتقدم دولة قطر مساعدات نقدية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.طالع رابط الفحص من هنا ..

رام الله - دنيا الوطنقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، صباح اليوم السبت، بتفعيل رابط فحص المنحة القطرية لشهر آب/ اغسطس لكافة المستفيدين في قطاع غزة، والذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف أسرة متعففة وفقيرة في القطاع.وكان السفير القطري محمد العمادي قد أعلن أنه سيتم صرف دفعة شهر أغسطس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءً من يوم غدٍ الأحد".