مداهمات لقوات الاحتلال في الضفة ومصادرة مركبة من القدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، شملت مصادرة إحدى المركبات الفلسطينية.وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس العامود صباح اليوم، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.وفي سياق متصل، صادرت قوات الاحتلال مركبة فلسطينية خلال المواجهات التي اندلعت مساء أمس، في بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس.وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية "عزموط" شمال شرق المحافظة، وشنت حملات مداهمة في المناطق الفلسطينية.واعتقلت قوات الاحتلال شاباً عند حاجز طيار قرب زعترة، جنوب نابلس، وهو الطالب بجامعة بيرزيت صالح أبو زيد، وهو من سكان قطاع غزة.واعتدى مستوطنون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، على عدد من المواطنين في منطقة السهل الواقع بين قريتي المغير وترمسعيا شرق رام الله.وأضرم المستوطنون النار في أراضي زراعية بمنطقة السهل، وتوجه الأهالي لإخمادها وطرد المستوطنين من المكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات معهم.وقطع المستوطنون خمسة أشجار زيتون، وحطموا زجاج إحدى المركبات، وقاموا بإغلاق الطريق الزراعية الواصل إلى المنطقة بالحجارة.