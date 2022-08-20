شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدين حملة التحريض ضد الرئيس عباس

"الديمقراطية" تدين حملة التحريض ضد الرئيس عباس
الجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا، دانت فيه حملة التحريص التي يتعرض لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قبل أوساط المانية تنتمي إلى اللوبي "الصهيوني".

وقالت الجبهة إن "هذه الحملة وقرار الشرطة الالمانية فتح تحقيق حول تصريحات الرئيس عباس، إنما هو استمرار في توظيف الهولوكوست من أجل مزيد من النفاق ولتبرير الانحياز الألماني والغربي لدولة الاحتلال".

وأضافت أنه "في الوقت الذي نثمّن فيه، وندعم موقف الرئيس عباس الصائب والشجاع في تذكير العالم والغرب بالمجازر وبالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميا بحق الشعب الفلسطيني، فإننا نعتبر الموقف والحملة الألمانية التي يشنها أنصار دولة الابرتهايد، من شأنها أن تشجع إسرائيل على مواصلة سياستها العدوانية بحق شعبنا".

وأكملت الجبهة بالقول: إن "هذه الحملة التي تشن ضد الرئيس الفلسطيني، تقود إلى استخلاص رئيسي جوهره أن استمرار المراهنة على الغرب لتحريك عملية سلام ميتة والتعلق بأوهام دور غير منحاز للغرب يلحق مزيدا من الخسائر بالمشروع الوطني".

واختتمت أنه "لا بديل من استنهاض عناصر القوة لدى الشعب الفلسطيني واستعادة وحدته الوطنية وتصعيد المقاومة الشعبية على طريق الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني ضد الاحتلال".

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