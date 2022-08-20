شؤون فلسطينية

رشيدة طليب تطلق حملة لربط المساعدات الأميركية لإسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين

رشيدة طليب تطلق حملة لربط المساعدات الأميركية لإسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين
رشيدة طليب
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت النائبة الأميركية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، حملة تطالب بربط المساعدات الأميركية لإسرائيل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وانهاء سياسات الفصل العنصري.

وتبنت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية هذه الحملة،  وعنونتها تحت شعار: "الجميع يستحقون الأمان والحرية والعدالة".

وأشارت العريضة إلى مليارات الدولارات التي تجبيها الحكومة الأميركية من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، لتمويل غير مشروط للجيش الإسرائيلي كل عام بدون أي مساءلة.

وطالبت الإدارة الأميركية محاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ودعت الأميركيين إلى التوقيع عليها، في محاولة لربط المساعدات الأميركية بإنهاء حكومة إسرائيل احتلالها، والتوقف عن سياساتها العنصرية، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

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