حركة المبادرة الوطنية تدين حملة "اللوبي الصهيوني" ضد الرئيس الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الحملة التي يشنها "اللوبي الصهيوني" وحكام إسرائيل على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكشفه الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، واستهجنت المبادرة الوطنية اقدام الشرطة الألمانية على فتح تحقيق ضد الرئيس الفلسطيني واعتبرت ذلك رضوخا لابتزاز "اللوبي الصهيوني" واعتداءً على الشعب الفلسطيني ونضاله العادلوقالت المبادرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن من يجب أن يحاسب ويحاكم في محكمة الجنايات الدولية هم حكام إسرائيل الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني ويواصلون الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث ونظام "الابرتهايد" العنصري الأسوأ في تاريخ البشرية ويخرقون القانون الدولي كل يوم على مرأى ومسمع من العالم .وأكدت المبادرة أن السكوت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي يجسد سياسة المعايير المزدوجة ونفاق الكيل بمكيالين على الصعيد الدولي.