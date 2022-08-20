كيف تبدو حالة الطقس في أول أيام الأسبوع؟

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الاثنين، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.