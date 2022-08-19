عقب قرارٍ روسي.. أسعار الغاز في أوروبا تتخطّى 2700 دولار





ووفق قناة (الميادين)، فإنه بحلول الإغلاق، صحح السعر أوضاعه ليبلغ نحو 2670 دولاراً، وذلك وفقاً لبيانات بورصة لندن.



وكانت شركة غازبروم أعلنت الجمعة، تعليق العمل في وحدة ضخ الغاز الوحيدة، "ترينت 60"، لمدة ثلاثة أيام من أجل القيام بصيانة دورية وأعمال وقاية.



وأكد الكرملين، من جانبه، أنّ "العقوبات هي سبب المشاكل التقنية لمنشآت الغاز، وأنّ أوروبا تعاني، نتيجة ذلك، الإجراءات التي تفرضها على روسيا".



هذا ويواصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه المتواصل، في ظلّ صعوبة جمع الاتحاد الأوروبي احتياطيات كافية تمكّنه من الاستغناء عن واردات الغاز الروسي خلال الشتاء، من دون إحداث نقص.



رام الله - دنيا الوطنقفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا، مساء يوم الجمعة، لتتجاوز 2700 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ شهر آذار/ مارس، بعد أنباء عن تعليق العمل في خط أنابيب "التيار الشمالي" لمدة ثلاثة أيام.