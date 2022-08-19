دولي

عقب قرارٍ روسي.. أسعار الغاز في أوروبا تتخطّى 2700 دولار

عقب قرارٍ روسي.. أسعار الغاز في أوروبا تتخطّى 2700 دولار
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا، مساء يوم الجمعة، لتتجاوز 2700 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ شهر آذار/ مارس، بعد أنباء عن تعليق العمل في خط أنابيب "التيار الشمالي" لمدة ثلاثة أيام. 

ووفق قناة (الميادين)، فإنه بحلول الإغلاق، صحح السعر أوضاعه ليبلغ نحو 2670 دولاراً، وذلك وفقاً لبيانات بورصة لندن.

وكانت شركة غازبروم أعلنت الجمعة، تعليق العمل في وحدة ضخ الغاز الوحيدة، "ترينت 60"، لمدة ثلاثة أيام من أجل القيام بصيانة دورية وأعمال وقاية.

وأكد الكرملين، من جانبه، أنّ "العقوبات هي سبب المشاكل التقنية لمنشآت الغاز، وأنّ أوروبا تعاني، نتيجة ذلك، الإجراءات التي تفرضها على روسيا".

هذا ويواصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه المتواصل، في ظلّ صعوبة جمع الاتحاد الأوروبي احتياطيات كافية تمكّنه من الاستغناء عن واردات الغاز الروسي خلال الشتاء، من دون إحداث نقص.

أخبار ذات صلة

أمريكا ترسل مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا.. وهذه قيمتها

أمريكا ترسل مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا.. وهذه قيمتها

حماس تنفي تأييدها لتبادل السفراء بين تركيا والاحتلال

حماس تنفي تأييدها لتبادل السفراء بين تركيا والاحتلال

أردوغان: الحوار مع الأسد غير مستبعد ولا خلاف مع مصر

أردوغان: الحوار مع الأسد غير مستبعد ولا خلاف مع مصر

منظمة تتوقع اندلاع حرائق بمدن حول العالم

منظمة تتوقع اندلاع حرائق بمدن حول العالم

مقترح لمحادثات مباشرة مع بوتين.. أردوغان يلتقي نظيره الأوكراني

مقترح لمحادثات مباشرة مع بوتين.. أردوغان يلتقي نظيره الأوكراني

إعلام إسرائيلي: الجيش شنّ هجوماً على دولة ثالثة خلال العملية العسكرية الأخيرة على غزة

إعلام إسرائيلي: الجيش شنّ هجوماً على دولة ثالثة خلال العملية العسكرية الأخيرة على غزة

كوبا: مقتل 16 رجل إطفاء في حريق داخل مستودع للنفط

كوبا: مقتل 16 رجل إطفاء في حريق داخل مستودع للنفط

صورة: للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. جندي يُطلق النار على زميله ويُصيبه بجروح طفيفة

صورة: للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. جندي يُطلق النار على زميله ويُصيبه بجروح طفيفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

والد الشهيد محمد الشحام يتحدث عن جريمة قتل الاحتلال لنجله

والد الشهيد محمد الشحام يتحدث عن جريمة قتل الاحتلال لنجله

الاحتلال يمنع المختص بشؤون القدس جمال عمرو وزوجته من السفر

الاحتلال يمنع المختص بشؤون القدس جمال عمرو وزوجته من السفر

المرصد العربي: إغلاق الاحتلال منظمات فلسطينية اعتداء سافر على المنظومة الدولية

المرصد العربي: إغلاق الاحتلال منظمات فلسطينية اعتداء سافر على المنظومة الدولية

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد صلاح صوافطة

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد صلاح صوافطة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس وقلقيلية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس وقلقيلية

جماهير طوباس تُشيع جثمان الشهيد صلاح صوافطة

جماهير طوباس تُشيع جثمان الشهيد صلاح صوافطة

قلقيلية: ست إصابات بينها طفل وصحفي برصاص الاحتلال

قلقيلية: ست إصابات بينها طفل وصحفي برصاص الاحتلال

كوريا تساهم بمليون دولار لدعم التعليم التقني للاجئين الفلسطينيين بالأردن

كوريا تساهم بمليون دولار لدعم التعليم التقني للاجئين الفلسطينيين بالأردن

منوعات

شاهد.. رامي جمال يدعم موهبة غنائية ويعدها بـ ديو معه

شاهد.. رامي جمال يدعم موهبة غنائية ويعدها بـ ديو معه

ملحم زين وبسام الترك... ثنائية ناجحة في لقاء طال انتظاره!

ملحم زين وبسام الترك... ثنائية ناجحة في لقاء طال انتظاره!

ممنوع دخول مَن هم دون 18 سنة... شروط حفل عمرو دياب في السعودية

ممنوع دخول مَن هم دون 18 سنة... شروط حفل عمرو دياب في السعودية

مي كساب تحتفل بعيد زواجها السابع برسالة لزوجها

مي كساب تحتفل بعيد زواجها السابع برسالة لزوجها

شاهد.. وصلة رقص مع شاب أجنبي تضع مايان السيد في ورطة

شاهد.. وصلة رقص مع شاب أجنبي تضع مايان السيد في ورطة

وفاة الفنان بسام لطفي عن عمر يناهز 82 عام

وفاة الفنان بسام لطفي عن عمر يناهز 82 عام

درة بإطلالة مميزة على شاطئ البحر

درة بإطلالة مميزة على شاطئ البحر

بعد طرحها بـ24 ساعة.. أغنية إليسا &#34;أنا وبس&#34; تحصد مليون مشاهدة على يوتيوب

بعد طرحها بـ24 ساعة.. أغنية إليسا "أنا وبس" تحصد مليون مشاهدة على يوتيوب

الفيديو الأول من خطوبة ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

الفيديو الأول من خطوبة ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

شاهد.. متعب الشعلان يطرح أغنيته &#34;الحب موظة&#34;

شاهد.. متعب الشعلان يطرح أغنيته "الحب موظة"

عربي

الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في ولاية الطارف إلى 37 شخصاً

الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في ولاية الطارف إلى 37 شخصاً

مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة غربي المغرب

مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة غربي المغرب

تونس: الرئيس سعيّد يصادق على دستور البلاد الجديد

تونس: الرئيس سعيّد يصادق على دستور البلاد الجديد

(بالصور).. خطوبة ولي العهد الأردني

(بالصور).. خطوبة ولي العهد الأردني