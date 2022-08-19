شؤون فلسطينية

"التعليم" تستنكر فرض الاحتلال مناهج مشوهة على طلبة القدس

"التعليم" تستنكر فرض الاحتلال مناهج مشوهة على طلبة القدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي، مساء يوم الجمعة، قيام سلطات الاحتلال بنسخ كتب المنهاج الفلسطيني التنشئة الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والتربية الدينية، وتشويه المعلومات داخلها.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إزاء هذه الخطوات فإننا نؤكد استنكارنا وبشدة إقدام الاحتلال على فرض مناهج مشوهة على طلبة المدارس الفلسطينية في القدس".

وشددت على وقوفها بجانب اتحاد أولياء أمور طلاب مدارس القدس، ودعمها لقراراته لمواجهة سياسات الاحتلال التي تستهدف المدارس المقدسية والمنهاج الفلسطيني.

وجددت الوزارة التأكيد المناهج المعتمدة في المدارس هي المناهج الفلسطينية التي تدرس في جميع محافظات فلسطين.

وثمنت عاليًا دور وموقف أولياء الأمور والأهالي في القدس بأنهم لن يسمحوا بأن يتم فرض كتب إسرائيلية على أبنائهم.

وطالبت الوزارة، الدول العربية والإسلامية ودول العالم ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الوقوف عند مسؤولياتها ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته العدوانية بحق وحرية التعليم في القدس.

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