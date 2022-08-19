"المكافحة" بغزة تكشف تفاصيل حادث المداهمة وسط القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، الجمعة، أنها تمكنت من توقيف تاجرَي مخدرات خطرَين وضبط 12 فرش حشيش، خلال مهمة المداهمة والتفتيش وسط القطاع صباح اليوم الجمعة.وقالت "المكافحة"، في تصريح صحفي استكمالاً لما أُعلن عنه صباح اليوم حول مهمة المداهمة بمنطقة دير البلح وسط القطاع، إن المهمة أسفرت عن توقيف اثنين من تجار المخدرات الخطرين، وهما (كمال، أ) 65 عاماً، ونجله (بلال، أ) 26 عاماً.وأضافت أنه بناء على مذكرة صادرة عن النيابة، تم تفتيش أرض زراعية تمثل بؤرةً لتخزين وترويج للمواد الخطرة، لافتة إلى أنها ضبطت 12 فرش حشيش، ومبلغ مالي يستخدم في الإتجار.وأوضحت "المكافحة" أن القوة تعرضت لإطلاق نار أثناء المهمة ما أسفر عن إصابة عنصرين أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، بينما لاذ مُطلق النار بالفرار.وأكدت أنه يجري العمل على توقيف اثنين من التجار المطلوبين، أحدهما مُطلق النار على القوة الشرطية.وشدّدت إدارة المكافحة أنها لن تتوانى عن مواصلة القيام بواجبها في محاصرة هذه الآفة الخطيرة، والضرب بيد من حديد على تجارها ومروجيها؛ من أجل حماية المجتمع من أخطارها.