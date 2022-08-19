أمريكا ترسل مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا.. وهذه قيمتها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الجمعة، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل خصوصاً صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية الدقيقة من طراز هيمارس.ووفق قناة (العربية)، قالت مسؤولة كبيرة في البنتاغون للصحافيين إن "المساعدة الجديدة تشمل أيضا إرسال منظومات مدفعية متحركة وقذائف إضافية تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة".وأعلن مسؤولون أميركيون لأسوشيتد برس أن المساعدات الجديدة ستتضمن 12 طائرة استطلاع مسيرة على الأقل من طراز "سكان إيغل".وأضافوا أن الجزء الأكبر من حزمة المساعدات سيكون مدافع هاوتزر وذخيرة إضافية تشمل صواريخ "جافلين" التي يستخدمها الجيش الأوكراني بشكل فعال لمحاولة صد القوات الروسية واستعادة الأراضي التي استولت عليها موسكو.فيما أكد مسؤولان الدمج الجديد للطائرات المسيرة المحمولة طويلة التحمل، والتي يتم إطلاقها بواسطة المنجنيق ويمكن استعادتها.يشار إلى أنه خلال معظم الأشهر الأربعة الأخيرة من الحرب، ركزت روسيا على السيطرة على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، حيث سيطر انفصاليون موالون لموسكو على جزء من الأراضي التي أعلن عن قيام جمهوريتين غير معترف بهما عليها قبل ثماني سنوات.