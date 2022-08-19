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هل ستفتح عُمان مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية؟

هل ستفتح عُمان مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة إسرائيلية، قرار سلطنة عُمان بشأن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن "سلطنة عمان رفضت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية"، مضيفةً أن "السبب ناتج عن ضغوط إيرانية".

وأكملت: "قرار عُمان يعني أنه في الوقت الحالي لا يمكن الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية من أجل تقصير مسارات الرحلات إلى الشرق الأقصى".

وتابعت الصحيفة: "كانت إسرائيل تعتقد أن فتح المجال الجوي العماني هو مسألة قريبة متوقعة، وذلك في ضوء حقيقة وجود علاقات بين إسرائيل وعمان حتى وإن لم تكن رسمية". 

والجدير ذكره، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، زار السلطنة عام 2018 والتقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

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