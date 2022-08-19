نصر الله يُحذر: حال لم نحصل على حقوقنا سنذهب للتصعيد

رام الله - دنيا الوطنأكّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أنّ "موضوع الحدود البحرية وحقل كاريش والنفط والغاز والحقوق اللبنانية لا علاقة له بالاتفاق النووي".وفي كلمةٍ ألقاها ضمن احتفالية وضع حجر الأساس لمعلم جنتا في إطار فعاليات "الأربعون ربيعاً"، أضاف نصر الله: "سواء وُقّع الاتفاق النووي أو لم يوقع، إذا قُدم للدولة اللبنانية ما تطالب به، فنحن ذاهبون إلى الهدوء".ووفق قناة (الميادين)، فإن نصر الله شدد على أنّه "في حال لم يحصل لبنان على حقوقه التي تطالب بها الدولة اللبنانية، فنحن ذاهبون للتصعيد، سواء وقع الاتفاق النووي أم لا".وتابع: "العين في لبنان يجب أن تكون على كاريش والحدود اللبنانية، والوسيط الأميركي الذي ما زال يضيّع الوقت الذي بات ضيقاً".وفي ما يتعلّق برفع الدولار الجمركي، لفت نصر الله إلى أنّ "ما يتم الحديث عنه قفزة كبيرة ومضرة"، مشدداً على "ضرورة مواصلة الجهد لتأليف الحكومة في لبنان".وكان نصر الله حذّر، في التاسع من آب/ أغسطس الجاري، من أنّ "اليد التي ستمتدّ إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستُقطع كما قطعت عندما امتدت إلى أرضه"، مضيفاً: "نحن في الأيام المقبلة ننتظر أجوبة العدو حول مطالب لبنان بشأن ترسيم الحدود".