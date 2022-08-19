محكمة الاحتلال تجمد الاعتقال الإداري بحق الأسير "عواودة"

رام الله - دنيا الوطنحددت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، موعدًا لعقد جلسة خاصة للنظر في قضية الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو 160 يومًا.وبحسب محامية عواودة، فإن الجلسة ستعقد يوم الأحد المقبل، للنظر في الالتماس المقدم على قرار محكمة عوفر برفض الإفراج عن عواودة.ومن جهتها، أفادت مؤسسة مهجة القدس بأن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت مساء اليوم، تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة.ويعتبر الأسير عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا في الخليل، من أقدم الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.