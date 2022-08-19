حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد صلاح صوافطة



وقالت الحركة في بيان: "بأسمى آيات العز والجهاد والمقاومة المستمرة ضد المحتل الغاصب، نزف إلى الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى الشهيد صوافطة، من مدينة طوباس، والذي ارتقى عقب خروجه من صلاة الفجر اليوم الجمعة".



وأكدت أن "دماء الشهيد الحاج صوافطة وشهداء شعبنا لن تذهب هدراً".



واختتم الحركة: "نعاهد الله تعالى ثم جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد على أن نبقى ثابتين على درب الجهاد والمقاومة حتى نيل كافة حقوقنا الوطنية، وأن نكون الأوفياء لشهدائنا، وأن نسير على الدرب الذي سلكوه حتى يندحر العدو الغاشم عن أرضنا المباركة أو نلقى الله شهداء".



رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية، الشهيد صلاح توفيق أبو جبارة "صوافطة"، والذي استشعد عقب خروجه من صلاة الفجر اليوم الجمعة.