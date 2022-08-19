قلقيلية: ست إصابات بينها طفل وصحفي برصاص الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة شبان وصحفي وطفل خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا منذ أكثر من 70 عاما حتى اليوم.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن عشرات من جنود الاحتلال أطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص المعدني باتجاه المشاركين في المسيرة مما أدى لوقوع ست إصابات بينهم طفل عمره (ست سنوات) والمصور الصحفي فادي ياسين وعولجت جميع الحالات ميدانيا.وأوضح شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة وزجاجات الطلاء، وأجبروهم على التراجع رغم إطلاقهم الرصاص الحي في الهواء ونصبهم للكمائن دون تسجيل اعتقالات.وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية والتصدي لاعتداءات الاحتلال، كما شارك فيها عدد من المتضامنين الجانب ونشطاء يسار إسرائليين.