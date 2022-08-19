دولي

ما صحة تصريحات حماس بشأن تبادل السفراء بين تركيا والاحتلال؟

ما صحة تصريحات حماس بشأن تبادل السفراء بين تركيا والاحتلال؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نفت حركة حماس اليوم الجمعة، صحة ما تتداوله مواقع إخبارية عن بيان باسم الحركة "يزعم تأييدها تبادل السفراء بين تركيا والاحتلال".

وأكدت الحركة، في تصريح مقتضب، موقفها الثابت "برفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل بما في ذلك خطوة تبادل السفراء".

من جانبها، أعلنت تركيا و"إسرائيل"، يوم الأربعاء، إعادة تبادل السفراء بينهما، وعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وأوضحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه "جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيرين".

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