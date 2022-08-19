أردوغان: لا نستبعد حوارًا مع الأسد ولا خلاف مع مصر

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يستبعد الحوار والدبلوماسية مع النظام في سوريا، على وقع التلميحات التركية الأخيرة بشأن الحوار مع دمشق.ووفق قناة (العربية)، قال أردوغان بعد زيارة إلى أوكرانيا، إنه "على الجميع اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل التوصل لحل نهائي".أما بخصوص العلاقات مع القاهرة، فأوضح بأنه لا يوجد خلاف بين أنقرة والشعب المصري، مشددًا على أن بلاده تحتاج إلى السلام مع القاهرة في أسرع وقت.يذكر أن أنقرة كانت بدأت العام الماضي باتخاذ بعض الخطوات من أجل ترميم العلاقات مع مصر.وبدأت زيارات رسمية بين البلدين لأول مرة من نوعها منذ 2013، لإجراء محادثات وتوقيع اتفاقيات.