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الأردن: وفاة خمسة أطفال بحريق في منطقة الرصيفة

الأردن: وفاة خمسة أطفال بحريق في منطقة الرصيفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توفي خمسة أطفال أشقاء، اليوم الجمعة، إثر حريق شب داخل إحدى الشقق بمنطقة إسكان الأمير هاشم في لواء الرصيفة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن "كوادر الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ إلى الموقع وعملت على إخماد الحريق".

وأكلمت: "أثناء التفقد للموقع تم العثور على جثث الأطفال الخمسة، التي أخليت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، فيما قامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق".

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