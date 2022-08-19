اشتية: إرهاب الاحتلال يتواصل طالما لم يتوقف العالم عن معاييره المزدوجة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، إن إرهاب الاحتلال الإسرائيلي يتواصل طالما لم يتوقف العالم عن معاييره المزدوجة في التعامل مع القوانين الدولية، والتي تغري الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم؛ طالما يوجد من يوفر له الغطاء للإفلات من العقاب.وأضاف اشتية أن إرهاب الاحتلال طال فجر اليوم المسن صلاح صوافطة، الذي تعرض لرصاصة في الرأس بينما كان عائدا من صلاة الفجر في طوباس، لافتا أنه كان يستعد لزفاف ابنته الأسبوع المقبل.وتابع أن الجريمة تتواصل في غياب العقاب، أطفال ونساء وشيوخ، هم ضحايا إرهاب الاحتلال المتنقل في كل مدينة وقرية ومخيم، من رفح إلى جنين ومن أريحا إلى الخليل.وتقدم رئيس الوزراء من أسرة الشهيد بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.