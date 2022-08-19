أكثر من 55 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات آلاف المواطنين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 55 ألف مصل تمكنوا من الوصول للأقصى، وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.وانطلقت حافلات من الداخل المحتل ضمن مشروع قوافل الرباط لأداء الصلاة في المسجد المبارك.وقام عدد من الشبان بإلصاق صور الشهيد إبراهيم النابلسي على جدران المسجد الأقصى.وأدى المصلون صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى، بمشاركة واسعة وسط دعوات مستمرة للحشد والرباط فيه.وخلال خطبة الجمعة حذر خطيب الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، من خطورة ما يتعرض له أهل القدس من هدم لبيوتهم وقتل شبابهم وانتهاك الحرمات.وقال أبو سنينة إن المدارس الفلسطينية في القدس لم تسلم من الأذى، ومهددة بالإغلاق لأنها لا تطبق المنهاج الإسرائيلي.وأشار إلى أن المدارس تعاني من قلة أعداد الطلاب المسجلين فيها مع استمرار استهدافهم من الاحتلال. وأكد خطيب الأقصى أن الشعب الفلسطيني لا يغلب، ولن يهزم وسيبقى المسجد الأقصى عزيزا شامخاً مهما اشتدت المحن، ومهما تزلزلت الأركان وسيبقى قائماً بالإيمان وعامرا بالإسلام.