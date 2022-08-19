"النسائي الأوروبي" يستنكر إغلاق الاحتلال للمؤسسات المدنية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناستنكر الاتحاد النسائي الأوروبي الفلسطيني اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المؤسسات المدنية الفلسطينية في رام الله (مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، مركز بيسان، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال).وقال الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة، يأتي هذا الاعتداء على هذه المؤسسات وإغلاقها يأتي ضمن الحرب المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية وفي مسلسل اعتداءاتها على المقدسات الفلسطينية وخاصة بالقدس واتساع عمليات الاعتقال والقتل المتعمد للمناضلين الفلسطينيين.وعبر عن تضامنه مع هذه المؤسسات الوطنية والوقوف إلى جانبها، مناشداً كل الحكومات والبرلمان الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع في أوروبا برفض هذه الممارسات الاحتلالية الإسرائيلية والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية حتى تتوقف عن هذه الممارسات الخارجة عن كل القوانين والشرائع الدولية، مطالباً بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى بنال حقوقه بالعودة والحرية والاستقلال.كما طالب كاتحاد نسائي أوروبي فلسطيني بفتح مكاتب هذه الجمعيات والمؤسسات والكف والى الأبد عن هذه الممارسات العنصرية بحقها.