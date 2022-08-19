صحيفة: الشرطة الألمانية تفتح تحقيقاً أولياً حول تصريحات الرئيس عباس





ونقلت صحيفة (ABC news) الأميركية، عن تقرير لصحيفة (بيلد) الألمانية اليوم الجمعة، أن الشرطة فتحت تحقيقاً حول ما وصفته "تحريض" الرئيس عباس على الكراهية بعد تلقي الشرطة شكوى جنائية رسمية.



وأكدت الصحيفة في تقريرها أن هذا التحقيق أولي، ولا يلزم تلقائياً بإجراء تحقيق كامل حول هذا الملف.



بدورها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الرئيس عباس سيتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية لأنه كان يزور البلاد بصفة رسمية.





رام الله - دنيا الوطنفتحت الشرطة الألمانية تحقيقا أوليا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب التصريحات التي أطلقها خلال مؤتمر صحفي في برلين مؤخراً.