في مهمة وسط القطاع.. إصابة عنصرين من إدارة مكافحة المخدرات أحدهما بجراح خطيرة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الشرطة في غزة صباح اليوم الجمعة، عن إصابة عنصرين من إدارة مكافحة المخدرات خلال مهمة عمل وسط القطاع.وأفاد المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي بإصابة عنصرين من إدارة مكافحة المخدرات أحدهما بجروح خطيرة فقد عينه على إثرها، والآخر بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق نار خلال مهمة تفتيشية داخل إحدى الأراضي برفقة قوات التدخل في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة صباح اليوم، وقد نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.وبين أنه تم ضبط 12 فرش حشيش، وأوقفت اثنين مشتبه بهما خلال المهمة، ويجري العمل لتوقيف المتورطين في إطلاق النار.وأكد أن إدارة مكافحة المخدرات ستواصل عملها بكل قوة وحزم في ملاحقة تجار المخدرات ومروجيها وتقديمهم للعدالة؛ لتجنيب مجتمعنا الفلسطيني أخطار هذه الآفة المُهلكة.