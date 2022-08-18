(هآرتس): مشاورات لزيادة تصاريح عمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، مساء يوم الخميس، عن مشاورات إسرائيلية بشأن زيادة عدد تصاريح العمال لقطاع غزة.ووفق صحيفة (هآرتس)، فإن مشاورات تجري لإمكانية رفع عدد التصاريح الممنوحة لقطاع غزة، وإمكانية فتح المجال للنساء بالعمل في الداخل.وتابعت الصحيفة: "يتم تنسيق التصاريح ومنحها بين السلطة الفلسطينية في رام الله، والشاباك والجيش الإسرائيلي".وكانت قد قالت وزارة العمل بغزة، إنها "لم تبلغ مطلقا بموافقة الاحتلال على تشغيل نساء فلسطينيات من قطاع غزة للعمل في الداخل".وأضافت : "لدينا مكاتب منتشرة في كافة محافظات غزة وحتى الآن لا يوجد أي نوع من الإقبال أو الاستفسار حول رغبة النساء في العمل بالداخل".