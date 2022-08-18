على مدار 21 عامًا.. إسرائيل تكشف التكلفة المالية لحروبها ضد غزة



ووفق موقع (زمان يسرائيل)، فإن جولات القتال الـ 13 بين إسرائيل وغزة، وإطلاق النار بين الجولات على مدار الـ 21 عامًا الماضية كلَّفت حوالي 60 مليار شيكل.



وتابع الموقع: "ما زالت عدة مليارات أخرى مجهولة، منها على سبيل المثال أربع مليارات شيكل تكلفة صواريخ القبة الحديدية، و6.3 مليار شيكل تكلفة السياج والعائق الذكي، وحوالي 13 مليار شيكل تكلفة ملاجئ وتحصينات".



وقال إن "عملية الرصاص المصبوب 2008 كلفت حوالي 3.8 مليار شيكل، وعملية عامود السحاب 2012 حوالي مليار ونصف المليار شيكل، وعملية الجرف الصامد 2014 حوالي تسع مليارات شيكل".



وأكمل الموقع: "كما كلفت الحزام الأسود، الحديقة المغلقة 2019 حوالي مليار ونصف المليار شيكل، وعملية حارس الأسوار 2021 بين 4-5 مليار شيكل، كما أن العملية العسكرية الأخيرة كلفت حوالي مليار شيكل على الأقل".



رام الله - دنيا الوطنكشف موقع إسرائيلي، مساء يوم الخميس، عن التكلفة المالية لإسرائيل خلال جولات القتال بينها وقطاع غزة على مدار 21 عامًا.