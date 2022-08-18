شؤون فلسطينية

الأسير يوسف الباز يعلق إضرابه عن الطعام

الأسير يوسف الباز يعلق إضرابه عن الطعام
يوسف الباز
رام الله - دنيا الوطن
علق الأسير يوسف الباز (64 عاما) من اللد بأراضي 1948، اليوم الخميس، إضرابه عن الطعام، الذي استمر ثمانية أيام رفضا لاستمرار اعتقاله التعسفي.

وأكد خالد زبارقة، محامي الأسير الباز، تعليقه الإضراب عن الطعام.

وقالت اللجنة الشعبية وأعضاء بلدية اللد في بيان لها، "بعد أن وصلت صرخة الشيخ يوسف الباز إلى مسامع الدنيا كلها، وبعد مناشدة رئيس لجنة المتابعة والقيادة العربية له لإنهاء الإضراب عن الطعام، فإنه استجاب لهذه المناشدة، وأعلن تعليق إضرابه عن الطعام والشراب، وسيستمر في أداء واجبه تجاه المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".

ويقبع الأسير الباز الذي يعاني من مشاكل صحية عديدة، في سجن "الرملة".

يذكر أنّ الاحتلال أبقى على اعتقال الشيخ الباز، رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه، وعليه شرع بالإضراب عن الطعام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، وهو إمام مسجد اللد الكبير، وكان الاحتلال اعتقله في 30 نيسان الماضي.

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