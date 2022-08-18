الخليل: مصرع طفل بحادث دعس في بلدة سعير

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل (ثلاث سنوات) مصرعه، مساء اليوم الخميس، إثر تعرضه لحادث دعس أمام منزله ببلدة سعير شمال الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن الطفل تعرض للدعس من قبل أحد أقربائه أثناء لعبه أمام المنزل، الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة نقل إثرها إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، للوقوف على أسبابه.