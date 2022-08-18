شاهر سعد يندد بقرار إسرائيل إغلاق المؤسسات الحقوقية

رام الله - دنيا الوطنندد شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام عددا من المؤسسات الحقوقية في مدينة رام الله ومصادرة ممتلكاتها.واعتبر سعد الإجراء الإسرائيلي بأنه جزء من السباق الانتخابي بين الأحزاب الإسرائيلية، وجعل الساحة الفلسطينية ملعبا للدم وميدانا للاستباحة السافرة للسيادة الفلسطينية.وقال إن "الأمر يتطلب تحركا شعبيا رادعا وكابحا لشهوة التجبر والتغول الإسرائيلي، وتحويل كل توغل وكل اقتحام إسرائيلي لمناطق الولاية الفلسطينية مناسبة لدفع الثمن المتناسب مع كل جرم".ودعا سعد إلى التحرك الفوري لدى مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية المتابعة للانتهاكات الإسرائيلية لبلورة موقف دولي مندد بالقرار الإسرائيلي، سيما من قبل الدول التي رفضت أصل القرار الإسرائيلي.وطالب بضرورة السماح للمؤسسات التي تم إغلاقها بالعودة للعمل وعدم ملاحقة كادرها وموظفيها بأي شكل من الاشكال، وعدم العودة لهذه السياسات أو التهديد بها.