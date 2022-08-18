أبو غوش: إغلاق الاحتلال للمؤسسات الحقوقية محاولة لضربها وترهيبها

رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإغلاق قوات الاحتلال ست مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة.وأشار نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش إلى أن عمليات الاستهداف من قبل قوات الاحتلال للمؤسسات المحلية والدولية، اختراق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتأتي بقرارسياسي من قبل حكومة الاحتلال.ودعا أبو غوش لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات ورفع الدعاوي القضائية على حكومة الاحتلال لمحاسبتها على تلك الجرائم.وأكد أن ردود الفعل الدولية هي التي شجعت قوات الاحتلال، على إقدامها على هذه الخطوة، وهي مخيبة للآمال".وطالب أبو غوش، الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.