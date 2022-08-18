مفوضية المنظمات الشعبية بحركة فتح تصدر بيانًا عقب تصاعد الأحداث

رام الله - دنيا الوطنعقبت مفوضية المنظات الشعبية في حركة فتح، اليوم الخميس، على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها اقتحام لست مؤسسات أهلية في رام الله.وأكدت المفوضية على وقوف كوادرها في كل الاتحادات والنقابات الفلسطينية إلى جانب شعبنا ونضالاته المشروعة ضد سياق الاحتلال وسياساته المجرمة.وثمنت موقف الرئيس محمود عباس، والذي يمثل الشعب الفلسطيني برمته، محذرًة من المساس به بأي شكل من الأشكال.ودعت المفوضية كل كوادها في كل المحافظات إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذا العدوان المركب والمستمر على مدار الساعة، وإسناد أهلنا وشعبنا ومناضلينا ومؤسساتنا الوطنية.وأوصت كوادرها بضرورة مواصلة العمل في النقابات والاتحادات بشكل فعال، وتمتين هذه المؤسسات في وجه الاحتلال كونها تمثل كل قطاعات الشعب الفلسطيني.كما وثمنت المفوضية دور كادر الحركة في نقابة التمريض الذي عمل بجد واجتهاد، ونجح في انتخابات النقابة نجاحاً لافتاً، يحتذى به ويقدر.وشددت على ضرورة الالتفاف حول الحركة ضد استهدافها لمحاولة إضعافها وتفتيتها وكسر هيبتها، وهي العصية بتجربتها وتضحيات شهدائها وقادتها ومناضليها وأسراها على الكسر.