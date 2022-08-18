حنيني: انتهاكات الاحتلال لن تردع شعبنا عن مواصلة المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني أن "الاحتلال واهم إن ظن أن انتهاكاته يمكن أن تردع شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة وفضح جرائمه أمام العالم".وقال حنيني إنّ "شعبنا يزداد كل يوم إصرارًا على مواجهة الاحتلال بكلّ السبل، حتى دحره وتحقيق آمال شعبنا في الحرية والانتصار".واعتبر أنّ "اعتقال الاحتلال للقيادات في الضفة الغربية ومداهمة المؤسسات الحقوقية وإغلاقها، سلوك يعبّر عن حالة خوف وفشل وتخبط الاحتلال أمام مقاومة شعبنا الفلسطيني الصامد".وأضاف حنيني أن "اعتقال القيادات محاولة صهيونية يائسة لن تدفعهم للتخلي عن طريقهم الذي عمّدوه بالتضحيات"، مبينا أنّ "استهداف المؤسسات الحقوقية لن يثنيها عن أداء دورها في فضح جرائم الاحتلال وتعريته أمام العالم".ودعا "المقاومة الباسلة إلى تصعيد أعمالها في الضفة والقدس، واستهداف مواقع الاحتلال وآلياته العسكرية وجنوده ومستوطنيه".وحث حنيني أبناء شعبنا على المزيد من الصمود والتحدي في وجه الاحتلال، والتصدي بكل بسالة لمداهماته واقتحاماته للقرى والمدن في مختلف محافظات الضفة.