شؤون فلسطينية

حنيني: انتهاكات الاحتلال لن تردع شعبنا عن مواصلة المقاومة

حنيني: انتهاكات الاحتلال لن تردع شعبنا عن مواصلة المقاومة
عبد الحكيم حنيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني أن "الاحتلال واهم إن ظن أن انتهاكاته يمكن أن تردع شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة وفضح جرائمه أمام العالم".

وقال حنيني إنّ "شعبنا يزداد كل يوم إصرارًا على مواجهة الاحتلال بكلّ السبل، حتى دحره وتحقيق آمال شعبنا في الحرية والانتصار".

واعتبر أنّ "اعتقال الاحتلال للقيادات في الضفة الغربية ومداهمة المؤسسات الحقوقية وإغلاقها، سلوك يعبّر عن حالة خوف وفشل وتخبط الاحتلال أمام مقاومة شعبنا الفلسطيني الصامد".

وأضاف حنيني أن "اعتقال القيادات محاولة صهيونية يائسة لن تدفعهم للتخلي عن طريقهم الذي عمّدوه بالتضحيات"، مبينا أنّ "استهداف المؤسسات الحقوقية لن يثنيها عن أداء دورها في فضح جرائم الاحتلال وتعريته أمام العالم".

ودعا "المقاومة الباسلة إلى تصعيد أعمالها في الضفة والقدس، واستهداف مواقع الاحتلال وآلياته العسكرية وجنوده ومستوطنيه".

وحث حنيني أبناء شعبنا على المزيد من الصمود والتحدي في وجه الاحتلال، والتصدي بكل بسالة لمداهماته واقتحاماته للقرى والمدن في مختلف محافظات الضفة.

أخبار ذات صلة

(هآرتس): مشاورات لزيادة تصاريح عمال قطاع غزة

(هآرتس): مشاورات لزيادة تصاريح عمال قطاع غزة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

على مدار 21 عامًا.. إسرائيل تكشف التكلفة المالية لحروبها ضد غزة

على مدار 21 عامًا.. إسرائيل تكشف التكلفة المالية لحروبها ضد غزة

الأسير يوسف الباز يعلق إضرابه عن الطعام

الأسير يوسف الباز يعلق إضرابه عن الطعام

غزة: ديوان الموظفين يعيد فتح باب التسجيل لعدد من الوظائف الخارجية

غزة: ديوان الموظفين يعيد فتح باب التسجيل لعدد من الوظائف الخارجية

الخليل: مصرع طفل بحادث دعس في بلدة سعير

الخليل: مصرع طفل بحادث دعس في بلدة سعير

بورغسدورف: لا مبرر لوقف دعم المؤسسات الفلسطينية الشريكة

بورغسدورف: لا مبرر لوقف دعم المؤسسات الفلسطينية الشريكة

شاهر سعد يندد بقرار إسرائيل إغلاق المؤسسات الحقوقية

شاهر سعد يندد بقرار إسرائيل إغلاق المؤسسات الحقوقية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير يوسف الباز يعلق إضرابه عن الطعام

الأسير يوسف الباز يعلق إضرابه عن الطعام

شاهر سعد يندد بقرار إسرائيل إغلاق المؤسسات الحقوقية

شاهر سعد يندد بقرار إسرائيل إغلاق المؤسسات الحقوقية

مفوضية المنظمات الشعبية بحركة فتح تصدر بيانًا عقب تصاعد الأحداث

مفوضية المنظمات الشعبية بحركة فتح تصدر بيانًا عقب تصاعد الأحداث

حنيني: انتهاكات الاحتلال لن تردع شعبنا عن مواصلة المقاومة

حنيني: انتهاكات الاحتلال لن تردع شعبنا عن مواصلة المقاومة

عضو (كنيست): حكومة الاحتلال تهاب المنظمات التي تكشف جرائمها

عضو (كنيست): حكومة الاحتلال تهاب المنظمات التي تكشف جرائمها

&#34;لجنة شؤون الكنائس&#34; تدين إغلاق الاحتلال عددا من المؤسسات الحقوقية

"لجنة شؤون الكنائس" تدين إغلاق الاحتلال عددا من المؤسسات الحقوقية

المطران حنا: نرفض سياسة الابتزاز الممارسة على مدارسنا بالقدس

المطران حنا: نرفض سياسة الابتزاز الممارسة على مدارسنا بالقدس

&#34;الخارجية&#34; تدين اعتداء الاحتلال على منظمات المجتمع المدني

"الخارجية" تدين اعتداء الاحتلال على منظمات المجتمع المدني

منوعات

شاهد: أحلام الشامسي تستعرض ما بداخل طائرتها الخاصة

شاهد: أحلام الشامسي تستعرض ما بداخل طائرتها الخاصة

جينيفر لوبيز تكشف عن تفاصيل حفل زفافها المثير

جينيفر لوبيز تكشف عن تفاصيل حفل زفافها المثير

من هن الفنانات المشاركات في افتتاح كأس العالم 2022؟

من هن الفنانات المشاركات في افتتاح كأس العالم 2022؟

شاهد: سيرين عبد النور تكشف عن تهديدها بالقتل.. وهذا الفنان منقذها الوحيد

شاهد: سيرين عبد النور تكشف عن تهديدها بالقتل.. وهذا الفنان منقذها الوحيد

شاهد: تفاصيل خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

شاهد: تفاصيل خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

شاهد: إطلالة صادمة لريهام سعيد خلال استعدادها لبرنامج &#34;صبايا الخير&#34;

شاهد: إطلالة صادمة لريهام سعيد خلال استعدادها لبرنامج "صبايا الخير"

بعد الحديث عن طلاقها.. إطلالة صادمة لدنيا بطمة تشعل مواقع التواصل

بعد الحديث عن طلاقها.. إطلالة صادمة لدنيا بطمة تشعل مواقع التواصل

شاهد: شاعر شهير يشن هجوم حاد على اليسا ويهددها بالمحاكم

شاهد: شاعر شهير يشن هجوم حاد على اليسا ويهددها بالمحاكم

لهذا السبب.. نقابة المهن الموسيقية تغرم محمد فؤاد 20 ألف جنيه

لهذا السبب.. نقابة المهن الموسيقية تغرم محمد فؤاد 20 ألف جنيه

لتخطي إفلاسها.. آمبر هيرد تفجر مفاجأة تخطط لها عن قريب

لتخطي إفلاسها.. آمبر هيرد تفجر مفاجأة تخطط لها عن قريب

عربي

الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في ولاية الطارف إلى 37 شخصاً

الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في ولاية الطارف إلى 37 شخصاً

مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة غربي المغرب

مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة غربي المغرب

تونس: الرئيس سعيّد يصادق على دستور البلاد الجديد

تونس: الرئيس سعيّد يصادق على دستور البلاد الجديد

(بالصور).. خطوبة ولي العهد الأردني

(بالصور).. خطوبة ولي العهد الأردني