دولي

عقب حريق الجزائر.. منظمة تتوقع اندلاع حرائق بمدن حول العالم

عقب حريق الجزائر.. منظمة تتوقع اندلاع حرائق بمدن حول العالم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذر المتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيدان القنائي من موجة حرائق كبرى وضخمة ستضرب دول عربية وأفريقية.

وقال القنائي: إنه "من ضمن الدول المعرضة للحرائق: تونس والمغرب ومصر وليبيا والسودان وموريتانيا واليمن، بجانب حرائق بدول: كالسعودية والكويت والإمارات والبحرين بسبب موجات الحرارة القياسية.

وأكد أن الحرائق التي تضرب منطقة الشرق الـوسط لن تكون مرتبطة فقط بالدول التي توجد داخلها غابات أو أحراش، بل قد تتسبب بحرائق داخل مدن عربية كبرى وتتحول لعواصف نارية ضخمة.

من جهتها، وتوقعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، اندلاع حرائق بمدن حول العالم داخل أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونعت المنظمة ضحايا موجة الحرائق التي اندلعت مؤخرا بشرق الجزائر وأودت بحياة حوالى 26 شخص، مشيدة بجهود السلطات الجزائرية للسيطرة على موجة حرائق ضخمة بسبب موجة الحرّ التي تجتاح منطقة شمال أفريقيا.

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