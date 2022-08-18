بقيمة 7 ملايين شيكل .. الصالح يوقع قرارات مشاريع لثلاث بلديات بغزة





وأضاف "إننا مستمرون في تنفيذ المشاريع في جميع المجالات في محافظاتنا الجنوبية، ولم تتوقف وزارة الحكم المحلي عن العمل في القطاع، وتعمل من خلال صندوق البلديات الذراع التنفيذي للوزارة، وأيضا من خلال وحدة تنفيذ المشاريع، التي تقوم بتنفيذ مشاريع الصناديق والمنح العربية، حيث تجاوز ما تم تنفيذه من مشاريع في القطاع الـــ350 مليون دولار منذ عام 2007 وحتى الآن".







رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ثلاث قرارات إحالة مشاريع بقيمة 7 ملايين شيكل لصالح بلديات رفح، والمصدر، ووادي السلقا، في قطاع غزة .وجرت مراسم التوقيع وفق بيان للوزارة، اليوم الخميس، خلال زيارة الصالح لقطاع غزة، استمرت ثلاثة أيام، تفقد في جولاته الميدانية المشاريع التي تنفذها الوزارة من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وافتتح المنتهي منها، واطلع على اهم احتياجات البلديات هناك.وشملت القرارات التي تم توقيعها، كجزء من منحة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور رؤساء البلديات ومستشار البنك الإسلامي للتنمية رفعت ذياب، ومدير المشاريع في الوزارة عمر شرقية، ومسؤول وحدة المشاريع في القطاع نضال مسلمي، تنفيذ مشاريع طرق وبنية تحتية كاملة لتلك الشوارع، لكل من بلدية رفح بقيمة 3.2 مليون شيقل، وبلدية المصدر بقيمة 1.8 مليون شيقل، وبلدية وادي السلقا بقيمة مليوني شيقل.وأكد الصالح أن هذه ثلاثة مشاريع من أصل ثمانية، ستنفذها وزارة الحكم المحلي لصالح البلديات في قطاع غزة، من منحة البنك الإسلامي للتنمية، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.