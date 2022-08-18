المطران حنا: نرفض سياسة الابتزاز الممارسة على مدارسنا بالقدس



وأضاف المطران حنا في تصريح له الخميس، أن "المدارس المقدسية الفلسطينية هي معاقل وطنية بامتياز وابتزازها والتطاول عليها عمل مرفوض جملة وتفصيلا، كما أنه لا يجوز ترك هذه المدارس لقمة سائغة للاحتلال، ولا يمكننا أن نسمح بأن يقوم أي شخص بالإساءة لأي مدرسة مقدسية".



واختتم: "نرفض لغة التخوين والتشهير، وبدلا من استعمال هذا الأسلوب يجب الوقوف إلى جانب المدارس المستهدفة وبطريقة حضارية إنسانية ووطنية".



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: "إننا نرفض ابتزاز المدارس المقدسية، وفرض المنهاج الإسرائيلي عليها، فهذه مدارس فلسطينية وطنية مقدسية لها خصوصيتها".