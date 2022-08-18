"الخارجية" تدين اعتداء الاحتلال على منظمات المجتمع المدني

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاعتداء الخطير لقوات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على مقرات مؤسسات المجتمع الفلسطيني خلال اقتحامها لمدينة رام الله والبيرة.وأكدت الوزارة أن "هذا الاعتداء الإجرامي الخطير يأتي في سياق الحملة المسعورة التي تشنها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لتقليص مساحة العمل القانوني والأهلي ومنع توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تعمل هذه المؤسسات فضحها".وقالت: "كما يأتي هذا الاعتداء الخطير في إطار تأجيج جو من العداء ضد المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في فلسطين، والتي يأمل من خلالها مجرمي الحرب الإسرائيليين حماية أنفسهم من المساءلة على جرائمهم، وإسكات وتقويض مقاومة سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانونية، وكتم أصوات المناصرة التي تتصاعد عالمياً دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الامن، لرفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومواجهة استراتيجية الاحتلال الاستعماري التي تهدف بشكل بائس إلى نزع الشرعية عن المجتمع المدني الفلسطيني وعزله وتطالب بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو تقديم المساعدة له.