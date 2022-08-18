القوى الوطنية تعلق على اقتحام الاحتلال للمؤسسات الأهلية

رام الله - دنيا الوطنأدانت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرًا لست مؤسسات أهلية فلسطينية وتكسير محتوياتها ومعدات عدد منها، كما وتنفيذ اقتحامات لنابلس.وقالت القوى: إن "ذلك يعتبر تصعيدًا وعدوانًا ضد شعبنا، الأمر الذي يتطلب سرعة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية لشعبنا".وتابعت: "كما ويتطلب تظافر كل الجهود لتجريم الاحتلال وفرض المقاطعة عليه ومحاكمته على جرائمه، وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليتم قطع الطريق على مواصلة ذلك".وأكدت القوى على وقوف كل أبناء شعبنا وفصائل العمل الوطني والمتضامنين مع شعبنا وأحرار العالم في مواجهة "فاشية وعدوان" الاحتلال، والوقوف إلى جانب هذه المؤسسات وإعادة فتحها ورفض ما يقوم به الاحتلال من فرض وقائعه على الأرض.