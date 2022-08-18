مقترح لمحادثات مباشرة مع بوتين.. أردوغان يلتقي نظيره الأوكراني

رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمدينة لفيف غربي أوكرانيا بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر مطلعة أن أردوغان سيعرض على نظيره الأوكراني اليوم الخميس عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وينتظر أن تناقش القمة الثلاثية سبل تعزيز آلية تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فضلا عن الخطوات التي من الممكن تنفيذها في سبيل إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.