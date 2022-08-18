ممثل الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج عن الأسير مناصرة

جاء ذلك خلال زيارة قام بها ممثل الاتحاد الأوروبي لمنزل عائلة مناصرة في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.



وناقش ممثل الاتحاد مع والدي مناصرة وعمه قضية الطفل مناصرة ووضعه الصحي والنفسي الخطر إثر العزل الانفرادي في سجون الاحتلال.



والأسير مناصرة تعرض لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال عام 2015 واعتداء عليه وعلى ابن عمه من قبل المستوطنين، حيث استشهد ابن عمه واعتقل هو.





رام الله - دنيا الوطنطالب ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدوف، سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسير أحمد مناصرة.