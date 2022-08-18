"التنمية" تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمؤسسات المدنية والأهلية

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة التنمية الاجتماعية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، لسبع مؤسسات مدنية وأهلية حقوقية فلسطينية في مدينة رام الله، ومصادرة محتوياتها ووضع إشعار الإغلاق على أبوابها.وأكدت الوزارة أن "هذا التصعيد الخطير ضد مؤسسات العمل المدني هو محاولة لإسكات هذه المؤسسات وحجب الحقيقة التي توثقها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.وشددت في بيانها على أن "عدم محاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها واعتداءاتها وعدم الزامها بالقوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين والمؤسسات المدنية والأهلية الحقوقية يجعلها تتمادى في المزيد من الاعتداءات".وناشدت الوزارة المجتمع الدولي وكافة الهيئات ومؤسسات حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا ومؤسساتنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل والتصفية بدم بارد.وفي ذات السياق، طالبت بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة فجر يوم 18 آب/ اغسطس وداهمت مؤسسات (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).