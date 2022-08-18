الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في ولاية الطارف إلى 37 شخصاً

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية)، قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود للتلفزيون الحكومي: "اندلاع الحرائق في توقيت واحد في ولايات الشرق يفتح علامات استفهام والتحقيقات جارية حاليًا لمعرفة الأسباب".





من جهته، قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتعزية عائلات ضحايا الحرائق المندلعة في عدد من الولايات الشرقية.



وأكد تبون استنفار السلطات التام وتسخيرها كافة الإمكانيات لإخماد الحرائق مع التكفل بالمتضررين.



وأظهرت صور التقطت في منطقة سوق هراس الحدودية مع تونس، مواطنين يفرون من منازلهم وسط النيران.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحماية المدنية في الجزائر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في ولاية الطارف إلى 37 شخصاً من بينهم 11 طفلاً وستة نساء.