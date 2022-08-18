دولي

إعلام إسرائيلي: الجيش شنّ هجوماً على دولة ثالثة خلال العملية العسكرية الأخيرة على غزة

إعلام إسرائيلي: الجيش شنّ هجوماً على دولة ثالثة خلال العملية العسكرية الأخيرة على غزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد شن هجوماً في دولة ثالثة بالتزامن مع العدوان الأخير على قطاع غزة.

ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، قول رئيس أركان الاحتلال كوخافي إنه "خلال العملية العسكرية قبل 10 أيام في غزة، شن الجيش الإسرائيلي هجوما في دولة ثالثة إلى جانب الهجمات في قطاع غزة وموجة الاعتقالات في الضفة".

وكان جيش الاحتلال قد بدأ في الخامس من آب/ أغسطس، عملية عسكرية على قطاع غزة  أطلق عليها اسم (الفجر الصادق)، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.

وقالت وزارة  الصحة في غزة، إن آخر إحصائية لعدد شهداء العدوان الأخير بلغت 49 شهيد من بينهم 17 طفل و أربع سيدات و 360 اصابة بجراح مختلفة.




أخبار ذات صلة

كوبا: مقتل 16 رجل إطفاء في حريق داخل مستودع للنفط

كوبا: مقتل 16 رجل إطفاء في حريق داخل مستودع للنفط

صورة: للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. جندي يُطلق النار على زميله ويُصيبه بجروح طفيفة

صورة: للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. جندي يُطلق النار على زميله ويُصيبه بجروح طفيفة

وفيات وإصابات كورونا تنخفض عالمياً

وفيات وإصابات كورونا تنخفض عالمياً

عقب عودة العلاقات.. لابيد وأردوغان يتفقان على استئناف الرحلات الجوية الشهر المقبل

عقب عودة العلاقات.. لابيد وأردوغان يتفقان على استئناف الرحلات الجوية الشهر المقبل

&#34;الناتو&#34; يدعو وكالة الطاقة الذرية لتفتيش محطة زابوروجيه النووية

"الناتو" يدعو وكالة الطاقة الذرية لتفتيش محطة زابوروجيه النووية

الإعلان عن إعادة تبادل السفراء بين تل أبيب وأنقرة

الإعلان عن إعادة تبادل السفراء بين تل أبيب وأنقرة

ألمانيا تخطط لاستعادة أراضيها السابقة في الأراضي البولندية

ألمانيا تخطط لاستعادة أراضيها السابقة في الأراضي البولندية

وصول أول شحنة حبوب أوكرانية إلى ميناء عربي

وصول أول شحنة حبوب أوكرانية إلى ميناء عربي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سعد: نندد بقرار إسرائيل اغلاق المؤسسات الحقوقية الفلسطينية

سعد: نندد بقرار إسرائيل اغلاق المؤسسات الحقوقية الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية تدين اقتحام المؤسسات الحقوقية الست

الجبهة الديمقراطية تدين اقتحام المؤسسات الحقوقية الست

النضال الشعبي تعزي بضحايا الحرائق في الجزائر

النضال الشعبي تعزي بضحايا الحرائق في الجزائر

&#34;الثقافة&#34; تبحث آليات التنسيق والتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

"الثقافة" تبحث آليات التنسيق والتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

فتح تُعلّق على قرار الاحتلال إغلاق سبع مؤسسات حقوقية وأهلية

فتح تُعلّق على قرار الاحتلال إغلاق سبع مؤسسات حقوقية وأهلية

نادي الأسير: إغلاق مؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية جزء من عدوان الاحتلال على الوجود الفلسطيني

نادي الأسير: إغلاق مؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية جزء من عدوان الاحتلال على الوجود الفلسطيني

الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تدين العدوان الإسرائيلي على مؤسسات المجتمع المدني

الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تدين العدوان الإسرائيلي على مؤسسات المجتمع المدني

حزب الشعب يدين اقتحام الاحتلال مقرات ست منظمات أهلية برام الله وإغلاق بعضها

حزب الشعب يدين اقتحام الاحتلال مقرات ست منظمات أهلية برام الله وإغلاق بعضها

منوعات

شاهد: أحلام الشامسي تستعرض ما بداخل طائرتها الخاصة

شاهد: أحلام الشامسي تستعرض ما بداخل طائرتها الخاصة

جينيفر لوبيز تكشف عن تفاصيل حفل زفافها المثير

جينيفر لوبيز تكشف عن تفاصيل حفل زفافها المثير

من هن الفنانات المشاركات في افتتاح كأس العالم 2022؟

من هن الفنانات المشاركات في افتتاح كأس العالم 2022؟

شاهد: سيرين عبد النور تكشف عن تهديدها بالقتل.. وهذا الفنان منقذها الوحيد

شاهد: سيرين عبد النور تكشف عن تهديدها بالقتل.. وهذا الفنان منقذها الوحيد

شاهد: تفاصيل خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

شاهد: تفاصيل خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

شاهد: إطلالة صادمة لريهام سعيد خلال استعدادها لبرنامج &#34;صبايا الخير&#34;

شاهد: إطلالة صادمة لريهام سعيد خلال استعدادها لبرنامج "صبايا الخير"

بعد الحديث عن طلاقها.. إطلالة صادمة لدنيا بطمة تشعل مواقع التواصل

بعد الحديث عن طلاقها.. إطلالة صادمة لدنيا بطمة تشعل مواقع التواصل

شاهد: شاعر شهير يشن هجوم حاد على اليسا ويهددها بالمحاكم

شاهد: شاعر شهير يشن هجوم حاد على اليسا ويهددها بالمحاكم

لهذا السبب.. نقابة المهن الموسيقية تغرم محمد فؤاد 20 ألف جنيه

لهذا السبب.. نقابة المهن الموسيقية تغرم محمد فؤاد 20 ألف جنيه

لتخطي إفلاسها.. آمبر هيرد تفجر مفاجأة تخطط لها عن قريب

لتخطي إفلاسها.. آمبر هيرد تفجر مفاجأة تخطط لها عن قريب

عربي

مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة غربي المغرب

مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة غربي المغرب

تونس: الرئيس سعيّد يصادق على دستور البلاد الجديد

تونس: الرئيس سعيّد يصادق على دستور البلاد الجديد

(بالصور).. خطوبة ولي العهد الأردني

(بالصور).. خطوبة ولي العهد الأردني

المغرب: مصرع ثلاثة من عمال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق بغابة في تطوان

المغرب: مصرع ثلاثة من عمال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق بغابة في تطوان