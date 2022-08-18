إعلام إسرائيلي: الجيش شنّ هجوماً على دولة ثالثة خلال العملية العسكرية الأخيرة على غزة



ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، قول رئيس أركان الاحتلال كوخافي إنه "خلال العملية العسكرية قبل 10 أيام في غزة، شن الجيش الإسرائيلي هجوما في دولة ثالثة إلى جانب الهجمات في قطاع غزة وموجة الاعتقالات في الضفة".





وكان جيش الاحتلال قد بدأ في الخامس من آب/ أغسطس، عملية عسكرية على قطاع غزة أطلق عليها اسم (الفجر الصادق)، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.



وقالت وزارة الصحة في غزة، إن آخر إحصائية لعدد شهداء العدوان الأخير بلغت 49 شهيد من بينهم 17 طفل و أربع سيدات و 360 اصابة بجراح مختلفة.











رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد شن هجوماً في دولة ثالثة بالتزامن مع العدوان الأخير على قطاع غزة.