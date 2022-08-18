عربي

مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة غربي المغرب

مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة غربي المغرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر مغربي، اليوم الخميس، بأن 17 شخصًا لقوا مصرعهم، إثر إنقلاب حافلة لنقل ​المسافرين​ على الطريق الرابط بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، وسط البلاد، وإصابة 33 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة".

وأوضحت مصادر من عين المكان، أن الحصيلة الأولية للحادثة تشير إلى وفاة 17 مسافرا ضمن ركاب الحافلة، وهي مرشحة للارتفاع، فيما أصيب عشرات الأشخاص من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، يتجاوز عددهم الثلاثين، حسب ما ذكر موقع ( سكاي نيوز العربية).

وقالت  المصادر إن الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية والإقليمية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني في خريبكة، على بعد نحو 125 كيلومترًا شرق الدار البيضاء.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا للوقوف على كافة ظروف وملابسات الحادث.

أخبار ذات صلة

تونس: الرئيس سعيّد يصادق على دستور البلاد الجديد

تونس: الرئيس سعيّد يصادق على دستور البلاد الجديد

(بالصور).. خطوبة ولي العهد الأردني

(بالصور).. خطوبة ولي العهد الأردني

المغرب: مصرع ثلاثة من عمال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق بغابة في تطوان

المغرب: مصرع ثلاثة من عمال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق بغابة في تطوان

هيئة الانتخابات في تونس تعلن عن قبول مشروع الدستور الجديد

هيئة الانتخابات في تونس تعلن عن قبول مشروع الدستور الجديد

ماذا علّقت هيئة العلماء الموريتانيين عن التصريحات المستفزة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟

ماذا علّقت هيئة العلماء الموريتانيين عن التصريحات المستفزة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟

مصر: فيديو يثير الجدل بشأن تعامل كاهن كنيسة أبو سيفين مع الحريق

مصر: فيديو يثير الجدل بشأن تعامل كاهن كنيسة أبو سيفين مع الحريق

بعد أعوام من الأزمة الدبلوماسية.. الكويت تعيد سفيرها إلى طهران

بعد أعوام من الأزمة الدبلوماسية.. الكويت تعيد سفيرها إلى طهران

قصف إسرائيلي على طرطوس غرب سوريا

قصف إسرائيلي على طرطوس غرب سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تدين اقتحام المؤسسات الحقوقية الست

الجبهة الديمقراطية تدين اقتحام المؤسسات الحقوقية الست

النضال الشعبي تعزي بضحايا الحرائق في الجزائر

النضال الشعبي تعزي بضحايا الحرائق في الجزائر

&#34;الثقافة&#34; تبحث آليات التنسيق والتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

"الثقافة" تبحث آليات التنسيق والتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

فتح تُعلّق على قرار الاحتلال إغلاق سبع مؤسسات حقوقية وأهلية

فتح تُعلّق على قرار الاحتلال إغلاق سبع مؤسسات حقوقية وأهلية

نادي الأسير: إغلاق مؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية جزء من عدوان الاحتلال على الوجود الفلسطيني

نادي الأسير: إغلاق مؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية جزء من عدوان الاحتلال على الوجود الفلسطيني

الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تدين العدوان الإسرائيلي على مؤسسات المجتمع المدني

الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تدين العدوان الإسرائيلي على مؤسسات المجتمع المدني

حزب الشعب يدين اقتحام الاحتلال مقرات ست منظمات أهلية برام الله وإغلاق بعضها

حزب الشعب يدين اقتحام الاحتلال مقرات ست منظمات أهلية برام الله وإغلاق بعضها

المبادرة الوطنية تدين اعتداء الاحتلال على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

المبادرة الوطنية تدين اعتداء الاحتلال على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

منوعات

شاهد: أحلام الشامسي تستعرض ما بداخل طائرتها الخاصة

شاهد: أحلام الشامسي تستعرض ما بداخل طائرتها الخاصة

جينيفر لوبيز تكشف عن تفاصيل حفل زفافها المثير

جينيفر لوبيز تكشف عن تفاصيل حفل زفافها المثير

من هن الفنانات المشاركات في افتتاح كأس العالم 2022؟

من هن الفنانات المشاركات في افتتاح كأس العالم 2022؟

شاهد: سيرين عبد النور تكشف عن تهديدها بالقتل.. وهذا الفنان منقذها الوحيد

شاهد: سيرين عبد النور تكشف عن تهديدها بالقتل.. وهذا الفنان منقذها الوحيد

شاهد: تفاصيل خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

شاهد: تفاصيل خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

شاهد: إطلالة صادمة لريهام سعيد خلال استعدادها لبرنامج &#34;صبايا الخير&#34;

شاهد: إطلالة صادمة لريهام سعيد خلال استعدادها لبرنامج "صبايا الخير"

بعد الحديث عن طلاقها.. إطلالة صادمة لدنيا بطمة تشعل مواقع التواصل

بعد الحديث عن طلاقها.. إطلالة صادمة لدنيا بطمة تشعل مواقع التواصل

شاهد: شاعر شهير يشن هجوم حاد على اليسا ويهددها بالمحاكم

شاهد: شاعر شهير يشن هجوم حاد على اليسا ويهددها بالمحاكم

لهذا السبب.. نقابة المهن الموسيقية تغرم محمد فؤاد 20 ألف جنيه

لهذا السبب.. نقابة المهن الموسيقية تغرم محمد فؤاد 20 ألف جنيه

لتخطي إفلاسها.. آمبر هيرد تفجر مفاجأة تخطط لها عن قريب

لتخطي إفلاسها.. آمبر هيرد تفجر مفاجأة تخطط لها عن قريب

عربي

مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة غربي المغرب

مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة غربي المغرب

تونس: الرئيس سعيّد يصادق على دستور البلاد الجديد

تونس: الرئيس سعيّد يصادق على دستور البلاد الجديد

(بالصور).. خطوبة ولي العهد الأردني

(بالصور).. خطوبة ولي العهد الأردني

المغرب: مصرع ثلاثة من عمال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق بغابة في تطوان

المغرب: مصرع ثلاثة من عمال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق بغابة في تطوان