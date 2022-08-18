مصرع 17 شخصا إثر انقلاب حافلة غربي المغرب

وأوضحت مصادر من عين المكان، أن الحصيلة الأولية للحادثة تشير إلى وفاة 17 مسافرا ضمن ركاب الحافلة، وهي مرشحة للارتفاع، فيما أصيب عشرات الأشخاص من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، يتجاوز عددهم الثلاثين، حسب ما ذكر موقع ( سكاي نيوز العربية).





وقالت المصادر إن الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية والإقليمية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني في خريبكة، على بعد نحو 125 كيلومترًا شرق الدار البيضاء.



وفتحت السلطات المختصة تحقيقا للوقوف على كافة ظروف وملابسات الحادث.





رام الله - دنيا الوطنأفاد مصدر مغربي، اليوم الخميس، بأن 17 شخصًا لقوا مصرعهم، إثر إنقلاب حافلة لنقل ​المسافرين​ على الطريق الرابط بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، وسط البلاد، وإصابة 33 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة".