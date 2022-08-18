كوبا: مقتل 16 رجل إطفاء في حريق داخل مستودع للنفط

رام الله - دنيا الوطنقال خبير بالطب الشرعي في كوبا ، إن "الحريق الذي بقي لأسبوع مطلع آب/ أغسطس في مستودع للنفط غرب كوبا أدى إلى مقتل 16 رجل إطفاء، ولا يمكن التعرف على جثث 14 منهم".وأعلنت السلطات في كوبا، عن مقتل 16 رجل إطفاء أثناء محاولتهم إطفاء الحريق الذي نشب في مستودع للنفط في أوائل أغسطس الجاري، حسب ما ذكر موقع (سكاي نيوز العربية) .وأكد رئيس الجمعية الكوبية للطب الشرعي خورخي غونزاليس بيريز، في مؤتمر صحفي، أن رجال الإطفاء المفقودين لقوا مصرعهم في مكان الكارثة.وأضاف "بما أن البقايا التي تم العثور عليها تعرضت لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة، من غير الممكن إجراء عملية استخراج للحمض النووي".